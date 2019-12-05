Сотрудники Национальной полиции предупредили похищение помощницы депутат Верховной Рады в Киеве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Злоумышленники, которые четко спланировали ее похищения с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов США, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом месяце полиция получила оперативную информацию о деятельности банды, которая готовится похитить человека, чтобы получить за него выкуп.

Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

В четверг правоохранители задержали подозреваемых, которые планировали похищение помощницы депутата Рады с применением насилия. При этом в сообщении не указаны имена помощницы и депутата.

По данным пресс-службы, во время осмотра подозреваемых у них были изъяты молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату.

Фото: npu.gov.ua

Задержанными оказались двое раннее судимых жителей областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовились для дальнейшего содержания после похищения.

Подозреваемые были задержаны, в данный момент решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Видео: YouTube/Національна поліція України

Ранее сообщалось, что в Киевской области похищенного мужчину избили, пытали паяльником и оставили умирать, но он выжил.

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