Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, из-за которой произошла драка между ее однопартийцами Гео Леросом и Максом Бужанским, заявила, что готова опубликовать оскорбительную для нее переписку. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Если Гео говорит, что никаких обидных слов в отношении меня произнесено не было и он не виноват, то я могу показать эту переписку", - заявила она. Перед этим Лерос заявил "Стране", что ему не за что извиняться перед Верещук и она "пусть покажет переписку и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться".

По словам Верещук, в переписке участвует спикер Рады, руководители фракции и многие ее коллеги, которые видели оскорбления Лероса и поддержали ее в том, что это было недостойное поведение. "В чате не я одна или двое. Там несколько десятков людей, которые это видели. Жаль, что у меня не нашлось коллег из фракции, которые сказали бы - если есть такая ситуация, давайте найдем способ решения. Если господин Лерос, который является руководителем подкомитета по вопросам политической культуры не понимает, в чем суть и в чем состоит оскорбление, то мне в целом не понятно, чем он занимается как руководитель подкомитета по политической культуре в парламенте", - считает Верещук.

Она добавила, что в сообщениях Лероса "действительно есть матюки" в ее адрес. "Люди видели, люди знают и это было сделано публично", - отмечает нардеп. Она пояснила, что причиной оскорбления стали такие "раздражительные" для фракции вопросы, как вопрос земли, которые она поднимает на телеэфирах. "Я имею по таким вопросам личную позицию. И он за эту позицию в отношении меня употребил слово, которое я не могу сказать в публичном просторе, потому что это мат. Потом он предложил выкинуть меня из чата, потом предложил рассмотреть это на фракции. Мне стыдно об этом говорить, но если такая ситуация и он комментирует, давайте я тоже буду комментировать", - заявила Верещук.

Напомним, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.

После этого Верещук заявила, что драка произошла из-за того, что Лерос оскорбил ее и не извинился.