В четверг, 5 декабря, в Центральной избирательной комиссии признали избранным и официально зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Мандзия включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.

Новый народный депутат 1974 года рождения, проживал в Хмельницком, член политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Биографическая справка

В 2015 году он баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко". В 2010 году был избран депутатом Хмельницкого городского совета 6 созыва по мажоритарному округу от "Народной партии". В 2006 году был избран депутатом того же совета по списку "Народного блока Литвина", был председателем одноименной фракции.

В прошлом созыве Верховной Рады Мандзий был помощником-консультантом народного депутата Сергея Лабазюка ("Воля народа").

Он является председателем общественных организаций "Хмельницкая платформа" и "Сильное город". Председатель Федерации хоккея Хмельницкой области, председатель Совета Федерации хоккея Украины.

По образованию является юристом и экономистом. Окончил Технологический университет "Подолье" и Хмельницкий университет управления и права. Учился в аспирантуре Хмельницкого национального университета.

"Страна" узнавала о том, как в Раде подрались депутаты от "Слуги Народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.

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Напомним, что "Слуги народа" получили этический кодекс, как им работать в парламенте Украины.