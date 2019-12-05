В Днепре на козырьке над подъездом одной из высоток на Запорожском шоссе обнаружили тело девушки без признаков жизни. Инцидент произошел в четерг, 5 декабря. По предварительным данным, девушка покончила с собой, выпрыгнув с общего балкона на 10-м этаже. Об этом сообщает "Информатор".

О том, что на козырьке подъезда лежит человек, на линию 102 сообщили местные жители. Кроме патрульного экипажа на место направили и реанимобиль, поскольку была надежда на то, что девушка еще жива. Подниматься наверх к пострадавшей медикам пришлось по лестнице - для этого полицейские вызвали бригаду ГСЧС. Однако медикам пришлось лишь констатировать смерть.

Правоохранители рассматривают несколько версий - самоубийство, несчастный случай, также выясняется нет ли у случившегося криминального характера. Тело девушки спустили вниз, сейчас на месте работают следователи, оперативники и судмедэксперт. Личность погибшей установлена - на момент смерти ей был 21 год.

Фото: dp.informator.ua

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