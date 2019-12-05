В четверг, 5 декабря, директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одно подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом глава ГБР заявил на встрече с журналистами.

"Идет подготовка второго проекта подозрении Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

Напомним, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" в начале 2019 года опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Как сообщала "Страна", глава ГБР Роман Труба считает, что если его преемник будет из нынешней Генпрокуратуры, то это будет большая угроза.

"Проблема не в том, какая будет фамилия, главное, чтобы те принципы, которые были заложены не были уничтожены. Но будет большая угроза, если это будет человек ГПУ, потому что в первую очередь, это связанно с расследованиями, в которых фигурирует экс-президент", - по всей видимости намекая на Виктора Трепака имя которого называлось в цепочке вероятных претендентов.

Глава ГБР Роман Труба, на текущий момент, единственный руководителем силового ведомства, который активно вел дела против Порошенко.

Поэтому многие были удивлены, когда 15 ноября в Раде некоторые вдруг проголосовали за поправку о его увольнении. Всего через две недели после того, как ГБР, 30 октября, направило на согласование в Генпрокуратуру первую "пидозру" против Порошенко.