В Париже началась общая встреча представителей "нормандской" четверки.

Делегации расселись. Отметим, что расположение флагов за столом переговоров символичное. Украинский и российский - на противоположных краях. Рядом с российским - французский, а с украинским - немецкий. То есть понятно, кто с кем "заодно". Обе пары разделены знаменем Евросоюза.

Общая встреча началась в 18:20 по киевскому времени с задержкой на 1 час 20 минут. До этого Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После саммита "четверки", на которую отведено порядка трех часов, ожидается встреча Зеленского с Путиным, сообщили в Офисе президента Украины.

Таким образом, с Путиным Зеленский увидится дважды за этот день: первый раз на саммите и второй раз - на личной встрече с российским президентом уже более поздним вечером.

Скриншот с видео

Сегодня в Париже проходит встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.