В Киеве на Крещатике на прохожих обрушились строительные леса, есть пострадавшие. Фото
В Киеве на Крещатике на прохожих рухнули строительные леса, установленные у фасада одного из зданий. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в четверг, 5 декабря. Металлическая конструкция упала на тротуар, по которому в это время проходили две женщины. Одной из них удалось отскочить, а вторая получила травму головы и была госпитализирована бригадой скорой помощи.
Строительные леса были установлены рабочими, которые занимались покраской фасада одного из зданий. Подробности инцидента выясняются.
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