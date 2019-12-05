В Киеве на Крещатике на прохожих рухнули строительные леса, установленные у фасада одного из зданий. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 5 декабря. Металлическая конструкция упала на тротуар, по которому в это время проходили две женщины. Одной из них удалось отскочить, а вторая получила травму головы и была госпитализирована бригадой скорой помощи.

Строительные леса были установлены рабочими, которые занимались покраской фасада одного из зданий. Подробности инцидента выясняются.

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