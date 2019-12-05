Среди 14 пропавших после пожара в одесском колледже - 4 студента. Некоторые из них звонили родственниками перед исчезновением и прощались с ними, потому что задыхались. Об этом сообщает издание "Думская".

По информации издания, около места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра он звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", — говорит сестра студента.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в полиции также не могут установить информацию по еще одному человеку. 

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", - заявил Бех. 

Видео: YouTube/Думская Нет

Официальный список пропавших:

  1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
  2. Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
  3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
  4. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
  5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
  6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
  7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
  8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
  9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
  10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
  11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
  12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
  13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
  14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Фото: dumskaya.net

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.

По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями. Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.