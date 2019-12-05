Среди 14 пропавших после пожара в одесском колледже - 4 студента. Некоторые из них звонили родственниками перед исчезновением и прощались с ними, потому что задыхались. Об этом сообщает издание "Думская".

По информации издания, около места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра он звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", — говорит сестра студента.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в полиции также не могут установить информацию по еще одному человеку.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", - заявил Бех.

Видео: YouTube/Думская Нет

Официальный список пропавших:

Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка; Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Фото: dumskaya.net

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.

По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями. Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.