Стало известно, кто из руководителей украинских силовых структур получает самую высокую зарплату. Издание "Украинские новости" составило рейтинг наиболее высооплачиваемых силовиков на основе ответов ведомств на информационные запросы.

Как выяснилось, самыя высокая зарплата у Назара Холодницкого, специализированного антикоррупционного прокурора, заместителя генерального прокурора Украины. Генеральная прокуратура назвала цифру его октябрьской зарплаты в 184 167 гривен (с учетом всех надбавок, доплат и премий). Сумма за вычетом налогов при этом не была указана, однако, известно, что должностной оклад Холодницкого составляет 63 432 гривны.

Вторую ступень рейтинга занял глава НАБУ Артем Сытник. Его ведомство ответило цифрой в 170 166 гривен. Общая сумма зарплаты складывается из оклада (105 720 гривен), доплат за выслугу лет (37 716 гривен), за работу, связанную с доступам к государственной тайне (10 572 гривны), за ранг (800 гривен), а также надбавки государственному эксперту по вопросам тайн (21 144 гривны). После вычета всех налогов сумма зарплаты Артема Сытника составила 136 984 гривны.

Замыкает тройку лидеров глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка. Сумма его октябрьской заработной платы - 133 334 гривны (с учетом всех доплат и премий). При этом, Генеральная прокуратура не указала сумму после удержания всех налогов, однако, сообщается, что оклад генерального прокурора составляет 37 тыс. гривен.

Следом за генпрокурором в рейтинге следует глава СНБО Алексей Данилов. Сумма его заработной платы составила 100 230 гривен. Об этом сообщалось в официальном ответе СНБО. Согласно полученным данным, его оклад составляет 18 тыс. гривен, а в зарплату также включены премия (54 тыс. гривен), надбавка за интенсивность труда (17 600 гривен), а также некоторые другие надбавки (общей суммой 11 тысяч гривен).

Следующий в рейтинге чиновников с высокой зарплатой - глава Национальной полиции Игорь Клименко. Его заработная плата за октябрь составила 89 тыс. гривен. В ответе Нацполиции на запрос указано, что в зарплату Игоря Клименко входит сумма должностного оклада (43 600 гривен), оклад за специальное звание (2 600 гривен), а также надбавки за стаж службы (23 100 гривен), за за выполнение функций эксперта по вопросам тайн (8 000 тысяч гривен), за работу в условиях режимных ограничений (6 550 гривен) и за специфические условия службы (5 150 гривен). После вычета налогов глава Нацполиции получил зарплату в размере 79 533 гривны.

Шестую позицию в рейтинге занимает министр внутренних дел Арсен Аваков. МВД озвучило цифру в 82 071 гривну, которая складывается из суммы оклада (15 272 гривны), отпускные (1638 гривен), премия (22 806 гривен), индексации (693 гривны), а также нескольких весомых надбавок: за выслугу лет (5 040 гривен), за интенсивность труда (30 510 гривен), за работу с документами, составляющими государственную тайну (3 054 гривны), за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн (3 054 гривны).

Скромнее остальных руководителей- силовиков оплачивается труд директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Труба, чья заработная плата за октябрь составила 72 375 гривен. В ответе на запрос указано, что размер оклада Романа Трубы - 52 860 гривен, а сумма всех доплат составляет 19 300 тыс. гривен. После вычета налогов общая сумма выплаты Романа Трубы составила 57 454 гривны.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" писала о том, что через 6 лет после Майдана средняя зарплата в Украине достигла уровня конца 2013 года и стала выше, чем в Молдове.

Также мы сообщали, что в октябре украинцы самые высокие зарплаты получали в Киеве, а самые низкие - в Черновцах.