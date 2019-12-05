С 2014 по 2018 год, как минимум 15 офицеров ГРУ, использовали французские Альпы как опорную базу. Об этом говорится в публикации газеты Le Monde, которая ссылается на собственные источники во французских спецслужбах.

Сообщается, что "беспрецедентная" операция по поиску российских шпионов началась весной 2018 года после отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В операции участвовали службы контрразведки Франции, Великобритании, Швейцарии, а также их партнеры, в первую очередь, американцы, говорится в публикации.

В расследовании говорится, что регион Альп использовали как "тыловую базу". По данным журналистов, западным спецслужбам удалось установить имена по меньшей мере 15 российских агентов "специализирующегося на убийствах" подразделения ГРУ, которые с 2014 по 2018 год останавливались во французских Альпах.

По данным Le Monde, речь идет об уже известных ранее спецслужбам именах: Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов (их подозревают в отравлении Скрипалей), Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков (подозреваемые в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева), а также Владимир Попов и Эдуард Широков (их связывают с попыткой госпереворота в Черногории).

Кроме того, западным спецслужбам удалось установить личности еще пяти до этого не известных шпионов: Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. По данным Le Monde, 15 агентов прикомандированы к воинской части 29155 или же 161-му учебному центру ГРУ.

Как пишет газета, эти 15 офицеров ГРУ приезжали во Францию - некоторые однократно, некоторые регулярно - из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии в период с 2014 по 2018 год. Они останавливались в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони и других более изолированных местах региона Верхняя Савойя, которая граничит с Италией и Швейцарией.

Выбор места объясняется близостью к швейцарской границе, а также популярностью региона у богатых русских туристов. При этом следов работы этих агентов во Франции западные спецслужбы не обнаружили. Также не найдено никаких связей между российскими шпионами и местными жителями, с которыми они контактировали во время пребывания в Альпах. Собеседники газеты считают, что эти места были резервной и материально-технической базой ГРУ.

Как сообщала "Страна", в Австрии задержали полковника армии, который может быть шпионом России. В Австрии также есть горы.

Напомним, что в Ростовской области обнаружили пожилого дедушку, которого осудили за шпионаж в пользу Украины.