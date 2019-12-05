Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что люди, близкие к экс-президенту Петру Порошенко, ищут бойцов в кругах ветеранов-добровольцев для осуществления наружного наблюдения за задержанным в Германии бывшим нардепом Александром Онищенко после его экстрадиции в Украину.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 5 декабря.

"Вторые сутки до меня доходит информация о том, что в определенных кругах ветеранов-добровольцев людьми, близкими к окружению экс-президента Петра Порошенко, ведется поиск бойцов, которые бы смогли осуществлять наружное наблюдение за народным депутатом VIII созыва Александром Онищенко после его экстрадиции в Украину из Германии, где он сейчас находится под арестом до решения судом вопроса об экстрадиции", - говорится в сообщении.

По его словам, учитывая, что Онищенко является одним из самых ценных и главных свидетелей в деле о коррупции бывшего президента, правоохранители должны немедленно позаботиться о его защите и безопасности после его возвращения в Украину.

"В противном случае на одно резонансное заказное убийство в нашей стране может стать больше!", - пишет Мосийчук.

Скриншот: t.me/mosiychuk72/1027

Напомним, 29 ноября разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Ранее народный депутат от "Оппоплатформы" Илья Кива заявил, что на бывшего парламентария Александра Онищенко готовится покушение сразу после его возвращения в страну.