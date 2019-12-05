Нардеп Гео Лерос в комментарии журналистам "Страны" продолжает настаивать на том, что не стоит раскрывать секреты внутренней кухни "Слуги народа" после того, как в закрытом чате он якобы оскорбил коллегу по партии Ирину Верещук. Коллеги по фракции никак не отреагировали на инцидент, за женщину вступился только Макс Бужанский, который полез драться с Леросом во время заседания Верховной Рады.

"Я предпочитаю ту позицию, что внутренние разборки остаются внутренними. Я занял эту позицию. Если она (речь идет о Верещук, которая обещала обнародовать переписку, - Ред.)" считает, что можно вывалить тарелку общественности, пусть она тогда предоставит вам этот скриншот. И покажет эту всю переписку", - говорит Лерос.

О том, была ли в Раде драке он также отвечает уклончиво: "Ну, у нас началось с одного, потом перешло в другое. Легкое толкание было и все".

О сути конфликта говорить не хочет. "Смотрите, у нас есть фракция. Я - часть этой фракции. Бужанский - часть этой фракции. Есть конфликты, которые внутри происходят. И их нужно оставить внутри фракции. Остальное не хочу комментировать", - говорит он.

Также Лерос уверен, что ему не за что извиняться перед Верещук. "Пусть она покажет переписку и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться. Речь не идет о нецензурной лексике к коллеге. Это вырванные слова из контекста. Конкретно ее никто не оскорблял. Я высказался нецензурно о самой ситуации", - рассказал Лерос.

Ранее Верещук рассказала, что ее оскорбил Лерос и не извинился, а фракция не отреагировала.

Также мы писали о том, кто такой Гео Лерос, который подрался в Раде с Бужанским. Зачем он хочет легализовать марихуану и рисует муралы.