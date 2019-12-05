В четверг, 5 декабря, в Верховной Раде поддержали за основу законопроект № 2398-д, регламентирующий военные закупки из бюджета. "За" проголосовали 293 нардепа.

Законопроект предусматривает утверждение типовых государственных контрактов. Также определяются четкие полномочия Минобороны и Минэкономики в части, касающейся планирования и осуществления закупок.

Депутаты намерены ввести критерий “жизненный цикл” вооружения, военной и специальной техники. Предполагается постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО.

Законопроект введет закупки согласно трехлетнему планированию. Госзаказчик будет устанавливать дополнительные критерии отбора, чтобы обеспечить сохранность секретной и конфиденциальной информации и своевременное и надежное выполнение договора.

Законопроект определяет способы защиты интересов исполнителей, принимающих участие в процедурах закупки, в том числе – путем введения расчетной цены на товары, работы и услуги оборонного назначения у единого исполнителя.

Также доступ к процедурам закупок оборонной продукции намерены предоставлять иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции.

Госзаказчикам запретят снижать уровень рентабельности по собственному усмотрению. Планируется создать электронный реестр поставщиков оборонной продукции.

Как сообщала "Страна", в Великобритании решили сократить армию и отдать США авианосец. Заявляется, что это сделано с целью экономии государственного бюджета.

"Страна" разбиралась, что изменилось в бюджете Украины 2020. Ожидается, что налогов соберут больше, на кино добавят полмиллиарда, а социалку сильно не увеличат.