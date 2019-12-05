Журнал Cosmopolitan Ukraine прекратил сотрудничество с замглавреда издания Евгенией Плихиной, которая написала неодноначный пост о похоронах погибшего на Донбассе бойца "Альфы" Службы безопасности Украины, Героя Украины Дениса Волочаева.

Об этом говорится в заявлении Cosmopolitan Ukraine в Facebook 5 декабря.

"Хотим выразить официальную позицию бренда Cosmopolitan Украина о недопустимости поступка Евгении Плихиной. Вчера утром, 4 декабря 2019 года, заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Украина Евгения Плихина опубликовала сообщение на своей странице в Facebook и канале в Telegram о церемонии прощания с погибшим бойцом "Альфы" СБУ, которого президент Украины посмертно наградил высоким званием Героя Украины. Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнение", – сказано в сообщении.

Издание прекращает сотрудничество с Плихиной с 5 декабря.

"Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину, и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", – отметила главный редактор журнала Александра Буринская.

Фото: facebook.com/CosmopolitanUkraine

Плихина написала в Facebook, что похороны Волочаева – это "языческий обряд, после которого все пойдут обедать". "В СБУ умер какой-то, по всей видимости, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующие выражения… Господи, думаю, я даже не по дресс-коду. Как неудобно. И в ушах еще этот веселый немецкий хип-хоп. Ну я и чудовище. Не хватает только чепчик в воздух кинуть и стопочку егермейстера опрокинуть. А потом подумала: ну, камон. Устроили тут языческий обряд, сейчас дядю, которому уже не так уж важно, в дубе он или в сосне, по всему Киеву поносят – и обедать. Кто тут еще чудовище?!" – заявила она.

Затем она удалила пост и сказала, что изначально "не разобралась в ситуации".

После этого журнал Cosmopolitan извинился за сотрудницу, написавшую пост о похоронах полковника СБУ.