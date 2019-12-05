Сегодня помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак приоткрыл завесу - на какой компромисс готова пойти Украина в Париже 9 декабря.

Ермак у президента курирует минскую тему и вообще слывет "умеренным" в окружении Зе.

Судя по его словам, у Зеленского готовы начать выполнять Минские соглашения - в части закрепления особого статуса Донбасса в Конституции. Правда, на Банковой называют этот процесс иначе - децентрализацией. И делают массу других оговорок.

Но сам факт, что дополнительные полномочия отдельных районов будут прописаны в Конституции, по сути является сенсационным для украинской повестки - максимально враждебной идее автономии Донецка и Луганска. Ведь от внесения таких вещей в основной закон не так давно открещивался и сам президент.

Что означают заявления Ермака перед встречей Нормандском формате - разбиралась "Страна".

Что заявил помощник Зеленского

Из уст Андрея Ермака, который сегодня выступал на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", прозвучало три основных тезиса.

Первый - об изменениях в Конституцию.

"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил помощник Зеленского.

Изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места в целом по Украине. Но будут также определенные положения, касающиеся неподконтрольного Донбасса.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Второй - и самый важный - об особом статусе Донбасса. Ермак заявил, что Зеленский продлит уже существующий закон. И лишь после Нового года сядет писать новый.

Третий - о том, что будет, если ни о чем договориться не получится. Это, по мнению помощника Зеленского, вызовет к жизни план Б: максимальное отгораживание Украины от неподконтрольного Донбасса. То есть "стена".

Правда, этот сценарий Ермак рисует, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными. Которые, если верить главе МИД Вадиму Пристайко, уже согласованы сторонами для итового коммюнике.

Также Ермак предложил ввести в Минскую группу представителей Донбасса, которые живут на подконтрольной Украине территории - видимо, чтобы они уравновешивали сепаратистов и лишали их монополии говорить от имени региона. Но по большому счету, это попытка изменить конфигурацию Минска в свою пользу - на что вряд ли пойдут оппоненты из Москвы и "республик".

Что означают заявления Ермака

Безуловно, заявления о том, что Украина будет продлевать закон об особом статусе, а не принимать новый. А также, что особый статус вносится в Конституцию тянет на сенсацию. Так как раньше Зеленский неоднократно говорил, что будет новый закон об особом статусе, а изменений в Конституцию не будет.

И то, и другое сильно не нравилось Москве.

Теперь же Ермак в этом плане делает, получается, разворот на 180 градусов.

С другой стороны, оговорок и уточнений это "разворота" у Ермака прозвучало достаточно. Заявляя о выполнении Минских соглашений, он назвал их устаревшими. То есть президент будет в Париже так или иначе предлагать их пересмотреть.

Определенные очертания этого пересмотра уже заметны. Судя по недавним заявлениям Зеленского, речь пойдет о том, что выборам на неподконтрольных территориях должна будет предшествовать некая демилитаризация "ДНР" и "ЛНР" - вывод незаконных, с точки зрения Украины, вооруженных формирований. То есть роспуск "Народной милиции республик".

Это, конечно, полностью противоречит Минску-2 и вряд ли будет принято Россией, которая, хоть и не признает сепаратистов, но считает их отдельной стороной конфликта.

Впрочем, тут надо смотреть на то, что в итоге могут заложить под формулировки о выводе войск. Вариантов может быть множество - при который какие-то группы будут формально разоружены, а какие-то перейдут, к примеру, на совместное патрулирование с украинской полицией и ОБСЕ.

Однако важнее история с особым статусом - и пока она не прояснится, к выборам подойти будет нельзя. Очень важно, что Зе решил продлить действующий - и вполне устраивающий Москву - закон.

Как уже писала "Страна", если б решили принимать новый закон, то, учитывая сжатые сроки и политическую напряженность, до Нового года его не успели бы принять. Или бы приняли в том виде, который бы не устроил бы категорически Москву и "республики".

"Если бы взялись принимать новый закон, то была большая вероятность, что его бы не приняли, а старый бы закончил действие с 1 января.

И в итоге, фактически, Минские соглашения были бы денонсированы.

Теперь же, если Рада проголосует за продление (а, скорее всего, проголосует), то этой угрозы не будет.

Повторимся - такая перемена позиции (не новый закон, а продление старого) очень важна. По крайней мере, Минский процесс с нового года, в таком случае, точно не остановится", - делает вывод телеграм-канал "Политика Страны".

Однако после Нового года, говорит Ермак, Зеленский подаст изменения к этому закону. Какими они будут?

Если верить более ранним словам самого президента - из него могут изъять ряд автономных прав Донбасса, заложенных в нынешний закон. И, возможно, в таким виде предложат закрепить в Конституции.

Но это крайне маловероятный сценарий. Поскольку сепаратисты и Москва тогда из процесса урегулирования выйдут. Точнее - обвинят в таком выходе Украину. А значит смысл менять конституцию пропадает.

То есть реально закрепить в Основном законе можно лишь что-то очень близкое к той редакции особого статуса, которая существует сейчас. И тогда из слова Ермака можно сделать два предположения:

1. Переписанный Зеленским закон "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов" будет примерно соответствовать духу и букве Минска-2. И в таком виде войдет в Конституцию.

2. Заявление помощника Зе является элементом торга. На Банковой понимают, что изменить Конституцию, как того требует Минск, скорее всего не смогут. Но дают оппонентам понять, что готовы думать в этом направлении, если Москва смягчит позицию и отойдет от "устаревших" Минских соглашений.

Что именно будет предлагаться - покажет Париж. Причем, вполне возможно, что реальные договоренности станут понятны лишь после того, как Зе внесет в Раду изменения к закону об особом статусе.

Учитывая, что вряд ли в него будет вноситься что-то, не согласованное с теми, кого этот статус коснется - то мы и увидим, о чем реально договорились на саммите "четверки".

Еще более красноречивым станет оставление закона, как он есть - и при этом подготовка к выборам на Донбассе. Это будет означать, что Зе не смог продавить пересмотр Минска-2 в части автономии отдельных районов.

"Конституция - это пока отдалённая перспектива.

Главное сейчас - проведение выборов и предоставление после него особого статуса (та самая формула Штайнмайера). Вот от решений по этому вопросу все и зависит. И пока о сближении позиций сторон тут ничего не слышно.

И именно по этим пунктам и выдвигают свои ультиматумы "антикапитулянты" - никаких выборов до передачи границы под контроль. На что Россия и "республики" не пойдут.

Но ждём Парижа. И новостей из него", - пишет в Facebook главный редактор "Страны" Игорь Гужва.