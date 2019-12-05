В команде президента готовы провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате". Она коснется децентрализации в отношении отдельных районов Донбасса.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", которую транслировали "Новости Донбасса".

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями. "Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он. "Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.

Ермак уточнил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся неподконтрольного Донбасса.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Напомним, встреча Зеленского с лидерами России, Германии и Франции в Париже состоится уже в понедельник, 9 декабря.

Что там будут обсуждать - читайте в материале "Страны" Высадка Зеленского в Нормандии. Сможет ли новый Майдан сорвать мир на Донбассе и газовый компромисс.