12 декабря в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет заключительная игра группового этапа Лиги Европы текущего сезона для киевского Динамо.

Стартовый свисток главного арбитра Алияра Агхаева из Азербайджана прозвучит около 19:55. Прямую телетрансляцию организует "Футбол 1" в Украине и "Матч. Футбол 2" в России. Также игру можно посмотреть на стриминговом сервисе Oll.TV.

Поскольку в нашей группе "В" интрига сохранилась до заключительного тура, и распределение путевок в следующий этап турнира зависит от результатов обоих игр шестого тура, встречи "Динамо" – "Лугано" и "Копенгаген" – "Мальме" начнутся одновременно, секунда в секунду. Для этого на стадионе присутствует специальный человек.

Что происходит в Киеве:

19:24 "Такой клуб, как Динамо Киев, он должен выходить с первого места", - сказал на встрече с журналистами перед игрой лидер динамовцев Виктор Цыганков. Он надеется на поддержку болельщиков, чтобы выйти хотя бы со второго.

19:19 Перед сегодняшней встречей придает оптимизма тот факт, что перед "Лугано" в сегодняшней встрече турнирных задач не стоит. Проход "Динамо" дальше сегодня в их ногах.

19:11 Появились стартовые составы команд:

Динамо: Бущан - защитники - Кендзера, Попов, Кадар, Миколенко - полузащитники - Караваев, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Цыганков - нападающий Беседин.

На скамейке с Алексеем Михайличенко: Бойко, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Андриевский, Гармаш, Сирота

Лугано: Да Коста - защитники - Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер - полузащитники - Ловрич, Кустодио, Гуидотти - нападающий Дальмонте, Холендер, Араторе.

На скамейке с Маурицио Якобаччи: Бауманн, Марич, Боттани, Лаванши, Вечеи, Сасере, Чрнигой

19:00 Полиция обещает обеспечить усиленную охрану порядка на матче - на стадионе, прилежащей территории и ближайших станциях метро.

18:50 Накануне матча с Лугано динамовцы провели тренировку.



Фото: пресс-служба ФК Динамо Киев

Положение перед игрой

"Динамо" для выхода из группы нужна только победа, причем победа с разницей в два мяча практически гарантированно выводит динамовцев Киева в следующий этап Лиги Европы.

Если "Мальме" не сможет обыграть "Копенгаген", то дальше проходят клубы из столиц Дании и Украины. Если "Копенгаген" уступит с разницей в два гола, то подопечным Алексея Михайличенко будет достаточно минимальной победы над "Лугано", ведь обе игры "Динамо" с "Копенгагеном" завершились вничью, а при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей будет учитываться количество забитых голов.

Соответственно, если киевское "Динамо" победит со счетом 1:0, а копенгагенский "Копенгаген" проиграет со счетом 3:4, и 4:5 и более, то дальше пройдет "Копенгаген". Киевлян также устроит проигрыш "Копенгагена" со счетом 1:2 или 0:1.

Группа С И В Н П М О 1. Копенгаген 5 2 3 0 5-3 9 2. Мальмё 5 2 2 1 7-6 8 3. Динамо 5 1 3 1 6-6 6 4. Лугано 5 0 2 3 1-4 2

В пассив Динамо можно отнести неудачу в игре с "Зарей" в чемпионате Украины, а также кадровые проблемы. В защите - Шабанов, в полузащите - Сидорчук и Вербич пропускают игру с "Лугано" из-за дисквалификации. Однако к игре может быть готов восстанавливающийся Миколенко.

У "Лугано" же не сыграет около 5 игроков основного состава. И если Холендер сумел подменить нападающего Жуниора, который пропустил встречу из-за дисквалификации, то другие позиции под вопросом. Впрочем, это довольно ровная по уровню команда, без звезд но с присущей Швейцарии организованности. Нашим нужен быстрый гол.

Слова

Перед игрой наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко открыто признал, что в команде есть определенные сложности, но выразил надежду на их преодоление. Он сказал, что футболисты понимают важность предстоящей встречи и настраивать их особого смысла нет.

"Все знают, что в принципе все в наших руках", - отметил он.

Главный тренер "Лугано" Маурицио Якобаччи сказал, что знает о том, что "Динамо" будет прилагать все усилия, чтобы победить. Тренер сообщил, что его команда постарается играть в свою игру.

На видео сняли часть тренировки динамовцев Киева перед решающей игрой:

Видео: youtube.com/ФК "Динамо" Киев

Разное

Погода в Киеве уже близка к 0 градусов. Но на футбольном поле ожидается напряженная встреча.

На игре ожидается около 20 тысяч болельщиков на НСК "Олимпийском". Болельщиков "Лугано" ожидается 30-35 человек.

В этой игре будет задействована система автоматического определения гола (Goal-line technology). Она передает главному арбитру встречи мгновенный сигнал в случае, если проекция мяча полностью пересекла линию ворот. Оповещение арбитр получает на специальные наручные часы.

Среди других вопросов было утверждено, в форме каких цветов проведут игру команды. Динамовцы выйдут на поле в своей домашней белой форме, вратарь - в желтой. Гости сыграют в черной форме, голкипер - в зеленой.

Видео: youtube.com/ФК "Динамо" Киев