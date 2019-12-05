Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что президент Владимир Зеленский планирует продлить закон об особом статусе "ЛДНР" после встречи в нормандском формате 9 декабря.

По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса. "По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой".

Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже. "Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей. "Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что Донбасс получит особый статус только после передачи контроля над границей. Тем временем в Кремле грозили Украине непредсказуемыми последствиями в том случае, если Донбасс не получит особый статус.

Как сообщала "Страна", за два дня до "Нормандской встречи" Зеленский назначил закрытое заседание СНБО