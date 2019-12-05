Спасатели продолжают разбирать завалы и проливать конструкции сгоревшего дома Асвадурова на улице Троицкой в Одессе. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам пресс-секретаря регионального управления ГСЧС Ольги Сафроновой, спасатели работали всю ночь. При этом оперативники и следственная группа все еще не могут зайти в здание, так как в нем небезопасно. Деревянные конструкции все еще тлеют внутри. 

Также сообщается, что из Киева прибыли поисковики с кинологами, но пока они тоже не могут начать работать. В ликвидации масштабного возгорания были задействованы более ста спасателей и 16 машин. 

По информации издания, около места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра он звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", — говорит сестра студента.

Напротив сгоревшего дома замечены инженеры — они измеряют уровень здания, чтобы предсказать возможное обрушение.

Все люди, которых вчера доставили в больницы Одессы из горящего на Троицкой колледжа, пережили ночь без ухудшений. По состоянию на утро 5 декабря, госпитализировано 29 пострадавших, из низ 13 студентов и 7 сотрудников ГСЧС.

Сотрудникам магазина канцтоваров разрешили зайти и вынести уцелевшее имущество. Они говорят, что воды в помещении по колено. На место приехал огромный кран, который вчера обещала мэрия.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии ОГА по чрезвычайным ситуациям. Всего по состоянию на 10:00 5 декабря в больнице находятся 26 человек, среди которых 15 несовершеннолетних и семеро спасателей. Все пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами в полном объеме. 14 человек считаются пропавшими.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, Каркас сгоревшего находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

"Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран", — отмечается в сообщении.

Верховная Рада начала утреннее пленарное заседание с минуты молчания, почтив таким образом память погибшей при пожаре в Одессе девушки.

Корреспондент "Думской" с помощью дрона заснял, как выглядят верхние этажи и крыша горевшего здания на Троицкой. Большая часть крыши выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами.

Официально пропавшими числятся 14 человек, находившихся в здании на момент пожару. Информацию по еще одному уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", — сказал на заседании областной комиссии по ЧС начальник ГУНП Олег Бех.

Официальный список пропавших:

  1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
  2. Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
  3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
  4. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
  5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
  6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
  7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
  8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
  9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
  10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
  11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
  12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
  13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
  14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Как сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс", из-за ликвидации последствий пожара большинство центральных улиц Одессы до сих пор обесточены. На улице Троицкой даже планируют снять контактную сеть, чтобы облегчить работу спасателям. Из-за этого троллейбусный маршрут №1 не работает, а маршруты №5,7,9,10 работают до железнодорожного вокзала.

Фото: dumskaya.net

По последним данным, пожарные закончили проливку конструкций. Эксперты Одесской государственной академии строительства и архитектуры определяют состояние стен и каркаса сгоревшего здания.

 

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