Спасатели продолжают разбирать завалы и проливать конструкции сгоревшего дома Асвадурова на улице Троицкой в Одессе. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По словам пресс-секретаря регионального управления ГСЧС Ольги Сафроновой, спасатели работали всю ночь. При этом оперативники и следственная группа все еще не могут зайти в здание, так как в нем небезопасно. Деревянные конструкции все еще тлеют внутри.

Также сообщается, что из Киева прибыли поисковики с кинологами, но пока они тоже не могут начать работать. В ликвидации масштабного возгорания были задействованы более ста спасателей и 16 машин.

По информации издания, около места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра он звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", — говорит сестра студента.

Напротив сгоревшего дома замечены инженеры — они измеряют уровень здания, чтобы предсказать возможное обрушение.

Все люди, которых вчера доставили в больницы Одессы из горящего на Троицкой колледжа, пережили ночь без ухудшений. По состоянию на утро 5 декабря, госпитализировано 29 пострадавших, из низ 13 студентов и 7 сотрудников ГСЧС.

Сотрудникам магазина канцтоваров разрешили зайти и вынести уцелевшее имущество. Они говорят, что воды в помещении по колено. На место приехал огромный кран, который вчера обещала мэрия.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии ОГА по чрезвычайным ситуациям. Всего по состоянию на 10:00 5 декабря в больнице находятся 26 человек, среди которых 15 несовершеннолетних и семеро спасателей. Все пострадавшие обеспечены необходимыми медикаментами в полном объеме. 14 человек считаются пропавшими.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, Каркас сгоревшего находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

"Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран", — отмечается в сообщении.

Верховная Рада начала утреннее пленарное заседание с минуты молчания, почтив таким образом память погибшей при пожаре в Одессе девушки.

Корреспондент "Думской" с помощью дрона заснял, как выглядят верхние этажи и крыша горевшего здания на Троицкой. Большая часть крыши выгорела, кое-где нет перекрытий между этажами.

Официально пропавшими числятся 14 человек, находившихся в здании на момент пожару. Информацию по еще одному уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", — сказал на заседании областной комиссии по ЧС начальник ГУНП Олег Бех.

Официальный список пропавших:

Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка; Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Как сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс", из-за ликвидации последствий пожара большинство центральных улиц Одессы до сих пор обесточены. На улице Троицкой даже планируют снять контактную сеть, чтобы облегчить работу спасателям. Из-за этого троллейбусный маршрут №1 не работает, а маршруты №5,7,9,10 работают до железнодорожного вокзала.

Фото: dumskaya.net

По последним данным, пожарные закончили проливку конструкций. Эксперты Одесской государственной академии строительства и архитектуры определяют состояние стен и каркаса сгоревшего здания.