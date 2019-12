В Верховной Раде 5 декабря подрались депутаты от "Слуги Народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

Коллеги по фракции рассказали журналистам, что причиной стало то, что в закрытом чате "Слуги народа" Лерос оскорбил экс-представителя Кабмина в Раде Ирину Верещук, а Бужанский за нее заступился.

Сама Верещук позже рассказала: "Он неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все".

Макс Бужанский сказал "Стране", что никого не бил. Другие очевидцы говорят, что депутаты просто толкались. Но сам Лерос в Facebook подтвердил факт драки. "Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции", - заявил нардеп.

Как писала "Страна", драку уже начали активно обсуждать в соцсетях.

Кто такой Гео Лерос

Гео Лерос - украинский режиссер, арт-куратор, автор множества муралов. В июне этого года был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Лерос окончил факультет международного права в Академии адвокатуры Украины. Он является основателем арт-проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт". Был волонтером благотворительного фонда "Сестры победы".

В рамках проекта City-Art и Art United Us Лерос создал около 70 муралов в Украине, некоторые работы признаны лучшими в мире. Был куратором проекта "More than us" Министерства информационной политики, в рамках которого привез художников, которые нарисовали 8 муралов. Для этого из государственного бюджета было выделено 3.6 млн гривен, но оказалось, что зарубежные художники рисовали их бесплатно. После коррупционного скандала обещал отчитаться перед обществом, но не сделал этого. Автор первой украинской книги про уличное искусство Kyiv Street Art.

Лерос - автор документального фильма о реформе полиции. Также он был режиссером короткометражного фильма A lifetime older, основанного на реальных событиях. В фильме речь идет о герое АТО, учителе-медике. Также снимал видеоклипы для украинских артистов.

Обладатель премии Best short film Международного Фестиваля в Калькутте за фильм A lifetime older, обладатель премии "Великолепный короткий документальный фильм" (англ. Excellent Short Documentary) Международного кинофестиваля в Сан-Франциско.

Был избран в народные депутаты по списку "Слуги народа", в котором шел под номером 23. В парламенте он, выссказался в пользу легализации эвтаназии в Украине и собирался внести соответствующий законопроект. О таком намерении он сообщил в Facebook , комментируя новость о том, что в Киеве покончила с собой онкобольная, выбросившись из окна. Пожилая женщина испытывала сильные боли в связи с болезнью. Подробностей будущего законопроекта депутат не сообщил. Но, отвечая на комментарий о том, как будет решаться вопрос с детской эвтаназией, нардеп написал, что перед отправкой проекта в парламент планируются широкие обсуждения и будет проанализирован опыт стран, где это разрешено.

Также Лерос инициировал работу над проектом закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщила его коллега по фракции Евгения Кравчук. По словам депутата, многие ее коллеги готовы поддержать инициативу о легализации медицинской марихуаны. "Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", - сообщила Кравчук. "Это не полная легализация. Дискуссия давно ведется в обществе. Знаю, что много депутатов готовы поддержать медицинскую марихуану", - добавила депутат.

Также Гео Лерос был первым, кто начал критиковать депутата Евгения Шевченко за выступление на российском телевидении. Тогда нардеп из "Слуги Народа" выступил на передаче "Большая игра", которая выходит на Первом канале, и заявил, что мир на Донбассе срывают националисты, а также раскритиковал украинизацию.

После эфира на депутата набросился Гео Лерос, который порекомендовал коллеге "прийти на сессию в костюме матрешки". "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины", - написал Лерос. После него критику Шевченко подхватили и другие депутаты.