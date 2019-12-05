Причиной драки в Верховной Раде между нардепами "Слуги народа" Гео Лероса и Макса Бужанского стали маты в сторону Ирины Верещук со стороны Лероса. Об этом пишет в Telegram нардеп Антон Поляков, недавно исключенный из фракции СН.

"Сегодня в сессионном зале подрались Гео Лерос и Макс Бужанский. Подобие мужчины Гео позволил себе крыть матом Ирину Верещук. Бужанский, у которого мозги и все мужские признаки, очевидно, на месте (чего о Леросе явно не скажешь) заступился за нее и потребовал извинений", - сообщает Поляков.

"Разнимали драку депутаты с ЕС и Голоса. Разумков просил всех успокоиться, в зале поднялся шум и ажиотаж. Все нардепы повскакивали с мест, чтобы увидеть драку. Для нашего созыва это, все же, пока реальное событие!", - добавил он.

Фото: t.me/poliakovanton

Напомним, что Верещук рассказала причину драки между Бужанским и Леросом.

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