Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос прокомментировал сегодняшнюю драку в Верховной Раде со своим коллегой Максом Бужанским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции", - написал Лерос в соцсети.

Лерос про драку с Бужанским. Фото: facebook.com/geo.ya.1

Как известно, нардепы подрались после того, как Лерос оскорбил нардепа Ирину Верещук во время переписке в закрытом чате "Слуги народа" во время сессионного заседания. Как рассказала "Стране" нардеп Ирина Верещук, Лерос оскорбил ее и не извинился, а фракция не отреагировала.

Судя по трансляции из Рады, сама драка на видео не попала. Было видно, как депутаты в сессионном зале внезапно повернулись на шум, который доносился сзади. А спикер Дмитрий Разумков начал призывать коллег к порядку.

Напомним, ранее в Киеве в ресторане подрались старый нардеп от "Батькивщины" и новый от "ЕС".