Появился список пропавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров. Фото: dumskaya.net

Всего в официальном списке пропавших числится уже 14 человек.

Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка; Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Фото: dumskaya.net

Подробнее о причинах пожара читайте в нашем материале "Самая масштабная трагедия после 2 мая и Виктории".

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно на второй день после пожара в Одессе.

Также сообщалось, что в полиции заявили о двух версиях пожара в одесском колледже, среди них - умышленный поджог.