Звездный форвард сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси, который стал шестикратным обладателем Золотого мяча, после церемонии признался, что сам он голосовал за форварда Ливерпуля Садьо Мане.

Об этом передает портал Goal.com.

"Думаю, в этом году было много отличных игроков. Поэтому сложно было выбрать кого-то конкретного. Но я выбрал Мане, потому что он - тот игрок, который мне нравится. Мане многого добился в исключительный для Ливерпуля год. Поэтому я выбрал его. Повторюсь, в этом году много очень хороших игроков, так что выбор был непростым", - рассказал Лео Месси.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, о том, что после церемонии Золотого мяча-2019 сестра Роналду дала гневную отповедь Вирджилу ван Дейку, который неудачно пошутил насчет ее брата.