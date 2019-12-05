В МВД анонсировали появление в ближайшее время интернет-сервиса, с помощью которого жители в Украине смогут заказать или восстановить утерянное водительское удостоверение. Когда и как это можно сделать, разбиралась "Страна".

По словам замминистра Сергея Гончарова, для заказа или восстановления водительского удостоверения нужно будет сделать несколько кликов на практически на любом современном устройстве и заплатить 210 грн. Об этом сообщает в четверг, 5 декабря, департамент коммуникации министерства.



Он уточнил, что, например, при потере документа нужно:

1) иметь "электронное средство идентификации гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах";

2) зайти в электронный кабинет водителя и указать, что удостоверение утеряно;

3) предоставить скан-копию медицинской справки о том, что нет противопоказаний; 4) выбрать удобный пункт выдачи;

5) оплатить 201 грн.



Затем, по его словам, должно прийти сообщение о том, что документ забрать в любое удобное время.

Как сообщала "Страна", в центре Киева из-за нетрезвого водителя столкнулись 12 авто.

Сообщается, что нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda, а затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал ещё в одну аварию.

Напомним, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая, который сошел с колеи и въехал в дерево.