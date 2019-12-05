Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с правом залога в размере 3,6 миллиона гривен в качестве меры пресечения. Об этом сообщает собственный корреспондент "Страны" из зала суда.

В начале заседания прокурор попросил суд прикрепить к делу доказательства, полученные в ходе обысков. На что защита оспаривает ходатайство прокуратуры. По мнению защиты, обыски, которые проводились у Игоря Щербины, были незаконными, так как судья высшего Антикоррупционного суда не рассматривал ходатайство от антикоррупционной прокуратуры о проведение обысков. Поэтому все доказательства, которые добыты во время этих обысков, не могут рассматриваться судом как доказательства.

Прокурор подтвердил, что решения суда о проведении обысков нет. Но прокуратура имеет право проводит неотложные обыски.

Суд принял к делу доказательства добытые при обыске и объявил перерыв на 15 минут, чтобы сторона защиты могла с ними ознакомиться. Доказательства касаются информации изъятой из телефона Щербины и его блокнота.

Фото: Страна.ua

Напомним, 3 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине, у которого недавно провели обыск. Щербину уличили в получении $75 тысяч взятки.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский назвал Щербину правой рукой Трубы и потребовал проголосовать за закон о чистках в ГБР.

В тоже время, как писала "Страна", Труба уже давно не находится в тесной связи со Щербиной. Щербина, который в 2014 году был главным следователям по делам Майдана, является человеком Пашинского, против которого ГБР вело дело. И по нему сейчас Пашинский сидит в тюрьме. Но при этом Щербина козыряет на рынке своими якобы связями с Трубой. На чем и был пойман. И эта история была использована как дополнительный аргумент для голосования депутатов за закон о ГБР, который автоматически увольняет все руководство Госбюро.