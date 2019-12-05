Уволенный директор Государственного Роман Труба считает большой угрозой назначение на эту должность человека из Генпрокураторы из-за расследований, в которых фигурирует экс-президент. Об этом Труба заявил в интервью "Стране".

"Проблема не в том, какая будет фамилия, главное, чтобы те принципы, которые были заложены не были уничтожены. Но будет большая угроза, если это будет человек ГПУ, потому что в первую очередь, это связанно с расследованиями, в которых фигурирует экс-президент", - по всей видимости намекая на Виктора Трепака имя которого называлось в цепочке вероятных претендентов.

В то же время, Трепак назвал фейком информацию о своей замене Трубы на посту главы ГБР.

Напомним, что на этой неделе Верховная Рада приняла закон, согласно которому Госбюро расследований становится правоохранительным органом, а не органом центральной власти. Президент Владимир Зеленский получает полномочия назначать (по конкурсу - Ред.) и увольнять директора ГБР.

После подписания закона, нынешний директор Роман Труба будет отправлен в отставку. Вместо него, на трехмесячный срок, президент должен назначить исполняющего обязанности.

О том, кто и как провел операцию по смене главы ГБР читайте здесь.