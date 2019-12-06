Компания Google опубликовала данные о том, какие видео больше всего смотрели в YouTube в этом году. Судя по рейтингу, украинцы в основном слушают отечественную и российскую музыку: 4 клипа из десятки украинские, 4 - российские и 2 США и Беларусь. Что касается популярных видео вообще, то в YouTube ищут что-то смешное, детские мультфильмы (в основном российские), бокс с Усиком, телешоу и фильмы с Владимиром Зеленским. А вот в мире рейтинги популярности бьют испаноязычные песни.

Топ-10 музыкальных видео в Украине

В этом году украинцы чаще всего смотрели клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила". Под этим псевдонимом выступает украинец Александр Ревва, который прославился благодаря участию в КВН, в команде "Утомленные солнцем", а затем, как резидент Comedy Club. Пирожков считается российским певцом.

На втором месте - его же песня "Алкоголичка".

Третье место: украинская группа "Время и стекло" - "Дым".

Четвертая строчка рейтинга у украинских музыкантов Artik & Asti feat. Артем Качер с песней "Грустный дэнс".

На пятом месте песня "Попа как у Ким" в исполнении украинской певицы Насти Каменских.

Шестое место занял RASA с песней "Пчеловод". Это российский дуэт супругов Виктора Поплеева и Дарьи Шейко.

На седьмом месте расположились GAYAZOV$ BROTHER$ - "До встречи на танцполе". Это российская поп-группа состоящая из двух братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. Они называют свой музыку "новым рэпом".

Восьмая строчка рейтинга принадлежит песне 18-летней американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

На девятом месте - "#ОХРАНА_ОТМЕНА" в исполнении 24-летней украинской певицы и популярного видеоблогера Jerry Heil родом из Василькова Киевской области.

Замыкает десятку 21-летний Тима Белорусских с песней "Витаминка". Это белорусский певец, который стал известен в прошлом году после песни "Мокрые кроссы".

Самые популярные видео в Украине

Если брать не только музыкальные клипы, а видео в целом, то десятка самых популярных видео выглядит так. На первом месте - пародия на песню KAZKA "Плакала".

Второе место - у видео с несколькими новыми сериями детского мультсериала "Фиксики" (Россия).

На третьем месте: романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым в главных ролях.

Четвертое место: Жигуль - ПАРОДІЯ| Дима Билан - Молния.

Пятое место: серия детского российского мультсериала "Маша и Медведь" - "Ура! Скоро каникулы!"

Шестое место - бокс: Александр Усик VS Чазз Уизерспун. Первый поединок украинца в супертяжелом весе, который состоялся в этом году.

Седьмое место - мультфильм "Чинилы и большой секрет" - пародия на "Фиксиков".

На восьмом месте - 1 серия сериала "Слуга Народа 3. Выбор" с Владимиром Зеленским в главной роли.

Девятое место: документальный фильм Юрия Дудя "Колыма - родина нашего страха".

Десятое место - шоу "Холостяк 9", выпуск 1, который вышел 8 марта.

Топ-10 музыкальных видео 2019 в мире

Если говорить о самых популярных видео в мире, то в первой десятке большая доля испаноязычных песен. Чаще всего пользователи YouTube в этом году смотрели клип Daddy Yankee & Snow - Con Calma.

На втором месте - ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho.

Третье место: Anuel AA, KAROL G - Secreto

Четвертое место: Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China

5 место: Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce

6 место: Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

7 место: Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8 место: BLACKPINK - Kill This Love

9 место: Billie Eilish - Bad Guy

10 место: Ariana Grande - 7 Rings