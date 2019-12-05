Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Виктор Трепак может стать временно исполняющим обязанности директора Госбюро расследований (ГБР) не соответствуют действительности. Об этом он заявил изданию НВ.

"Это фейковая информация", — прокомментировал Трепак.

Напомним, ранее "Страна" писала, что есть несколько претендентов на пост главы ГБР, которые заменят уволенного Романа Трубу. В их числе был и Виктор Трепак.

По данным "Страны" Трепак действительно рассматривался как один из наиболее реальных кандидатов, но после шума в СМИ вокруг его кандидатуры (Трепак стоял у истоков дела против соратника Трампа Пола Манафорта), его попросили взять "самоотвод".

Как сообщалось, на этой неделе Верховная Рада приняла закон, согласно которому Госбюро расследований становится правоохранительным органом, а не органом центральной власти. Президент Владимир Зеленский получает полномочия назначать (по конкурсу — ред) и увольнять директора ГБР.

После подписания закона, нынешний директор Роман Труба будет отправлен в отставку. Вместо него, на трехмесячный срок, президент должен назначить исполняющего обязанности.