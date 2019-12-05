Депутаты из "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский подрались из-за нардепа из той же партии Ирины Верещук. Об этом рассказала сама Верещук.

"Он (Лерос - Ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извин"ился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", - сказала она журналистам.

Видео: t.me

Напомним, что в Раде подрались "слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос. Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.

Также мы писали о том, что почему суд не стал арестовывать Ляшко за нападение на Геруса.