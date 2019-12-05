В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной Рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом.

Как рассказали "Стране" сами нардепы от СН, причиной стало то, что в закрытом чате "Слуги народа" Лерос жестко оскорбил экс-представителя Кабмина в Раде Ирину Верещук. Как раз за нее и вступился Бужанский.

Как именно оскорбил Лерос Верещук - неизвестно: "Закрытые чаты мы не комментируем. Как вы знаете, это дело прессы", - сказали в "Слуге народа".

Позже инцидент в кулуарах Рады прокомментировала сама Ирина Верещук. "Он (Лерос - Ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу - Ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все".

При этом Макс Бужанский заявил "Стране", что никого не бил. Другие очевидцы говорят, что с Леросом они просто потолкались.

А вот его оппонент подтвердил факт драки. "Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции", - заявил нардеп в Facebook.

Судя по трансляции из Рады, сама драка на видео не попала. Было видно, как депутаты в сессионном зале внезапно повернулись на шум, который доносился сзади. А спикер Дмитрий Разумков начал призывать коллег к порядку.

Также было видно столпотворение, откуда вышел Бужанский. Лерос на видео не попал.

В "Европейской солидарности" заявили, что конфликт произошел в их секторе.

"Он (Бужанский - Ред.) забежал в сектор "Европейской солидарности", затащил его (Лероса - Ред.) за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку", - заявила нардеп Ирина Геращенко у себя в Facebook.

Драку уже начали комментировать в "Слуге народа".

"Сегодня в сессионном зале подрались Гео Лерос и Макс Бужанский. Подобие мужчины Гео позволил себе крыть матом Ирину Верещук. Бужанский, у которого мозги и все мужские признаки, очевидно, на месте (чего о Леросе явно не скажешь) заступился за нее и потребовал извинений.

Разнимали драку депутаты с ЕС и Голоса. Разумков просил всех успокоиться, в зале поднялся шум и ажиотаж. Все нардепы повскакивали с мест, чтобы увидеть драку. Для нашего созыва это, все же, пока реальное событие!", - пишет в телеграм нардеп Антон Поляков.

Напомним, что первая в этом созыве Рады потасовка возникла в октябре, когда парламент отказался создавать следственную комиссию по трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее в Николаевской области подрались депутаты горсовета.