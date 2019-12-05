В Исследовательском институте Pantone выбрали главный цвет будущего 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании и в Instagram-блоге в четверг, 5 декабря.

Цветом 2020 года назначен оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue или "классический синий".

"Это бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте. Он наводит на мысли о сумеречном небе и дает ощущение защищенности", - описали цвет в Pantone.

В феврале 2019 вице-президент Pantone Лори Прессман (Laurie Pressman) заявила, что главным цветом 2020 года станет синий. По словам Прессман, именно морские оттенки будут основными источником вдохновения для будущих дизайнерских коллекций.

Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).

Там разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Видео: pantone.com

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