В Одессе полиция рассматривает две версии возгорания в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в числе которых умышленный поджог. Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 5 декабря, заявил начальник полиции области Олег Бех, передает УНИАН.

"Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог", - сказал Бех. Он отметил, что в здании расположено 19 различных учреждений, организаций, в том числе Институт морской биологии НАН Украины. По его словам, возгорание началось на третьем этаже колледжа, в кабинете №9.

В ходе следственных действий уже допрошено более 40 человек. В настоящее время неизвестна судьба 14 человек, в числе которых несколько студентов, сотрудники колледжа и Института морской биологии – его директор Борис Александров и секретарь Галина Иванович.

Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыму.

Вчера в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон. Погибла девушка, 14 человек пропали без вести.

Напомним, что Рада почтила минутой молчания жертв трагедии в одесском колледже и ушла на перерыв.

Также "Страна" разбиралась, почему сгорел одесский колледж.