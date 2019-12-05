В четверг, 5 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к парламенту страны, которое было проанонсировано как "историческое".

Telegram-канал "Политика Страны" приводит основные тезисы этого обращения.

"Внимание к обращению Лукашенко было приковано потому, что в эту субботу, 7 декабря, в Сочи он встретится с Путиным, где речь пойдет об углублении интеграции Беларуси и России. А накануне много шума наделали заявления посла Беларуси в России, что две страны идут к созданию единого правительства и парламента.

Правда, слова эти были несколько вырваны из контекста. Посол говорил об этом как о процессе, который идет уже давно (и непонятно, когда закончится).

Но резонанс был большой. Поэтому все ждали, что сегодня скажет Лукашенко. Если коротко, то "никто никуда уже не бежит". Точнее, пока не бежит. До тех пор, пока не будут урегулированы вопросы по нефти и газу.

Ниже - основные тезисы.

"Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем.

Единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством.

Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах.

Беларусь и Россия не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента.

Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России.

Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Но пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти", - идет речь в анализе выступления Лукашенко.

Фото: t.me/stranaua

Как сообщала "Страна", Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены в субботу заняться обсуждением Союзного государства.

Также стало известно, что Бацька заявил, что Беларусь против распада Евросоюза и всяких Брекзитов.