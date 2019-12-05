Экс-президент Украины Петр Порошенко не хотел мира и в эту же историю пытаются втянуть нынешнего главу страны Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, видео с котором разместил у себя в Telegram журналист Владимир Соловьев.

"Порошенко точно не хотел никакого мира, он был представителем партии войны, чем дольше эта война продолжалась бы, тем ему было лучше - тем дольше ему можно было находиться у власти. На что он и рассчитывал, по всей вероятности", - заявил Медведев.

Он считает, что "в эту же историю пытаются втянуть Зеленского". "Все зависит от него. У него высокий уровень поддержки населения. Он должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед народом. А то, что для нас украинский народ не посторонний - все и так отлично знают", - отметил премьер РФ.

Видео: t.me

Напомним, что за два дня до "Нормандской встречи" Зеленский назначил закрытое заседание СНБО.

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