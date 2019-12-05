Верховная Рада отложила рассмотрение нового Избирательного кодекса с предложениями президента. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает 112 Украина.

"Поскольку последние материалы к вопросу повестки дня относительно Избирательного кодекса, регистрационный номер 0978, поступили поздно, предлагается отложить его рассмотрение. Если нет возражений в зале, переходим к следующему вопросу повестки дня", - заявил Дмитрий Разумков после внепланового перерыва в работе ВРУ.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Качный рассказал об одной из дискуссионных норм доработанного законопроекта. "Интересная вещь, была такая там поправка, в которой было предоставлено СБУ письмом убирать из списка ту или иную кандидатуру. Мы сейчас связались с Комитетом, говорят, что эту поправку они якобы сейчас убирают", - сказал Качный.

11 июля 2019 года Верховная Рада Украины VIII созыва после 16 безуспешных голосований 230 голосами народных депутатов приняла проект нового Избирательного кодекса, который предусматривает право избирателя влиять на место кандидата в списке партии и оставляет проходной барьер на уровне 5%.

В сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект. С тех пор документ готовили в профильном комитете для рассмотрения в сессионном зале с предложениями главы государства.

Напомним, что Зеленский хочет сократить Избирательный кодекс вдвое.

Также мы писали о том, что Рада ограничила тремя месяцами доработку Избирательного кодекса.