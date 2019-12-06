6 декабря в Украине отмечают День ВСУ. В этом году торжественные мероприятия приурочены к 28-летию Вооруженных сил Украины.

История праздника

Дата праздника связана с принятием в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины", день ВСУ стали отмечать чуть позже - в 1993 году, когда Верховная Рада учредила соответствующий праздник. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сегодня украинцы доверяют армии больше, чем другим органам или институциям. Нынешний министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что планирует переориентировать армию на стандарты НАТО и пересмотреть резервы ВСУ, фактическая численность которых составляет 250 тысяч человек.

Начальник Генштаба ВСУ - генерал-лейтенант Руслан Хомчак в недавнем интервью назвал самое слабое место украинской армии - это плохое владение английским языком.

Интересные факты о ВСУ:

Самые молодые войска ВСУ - силы спецопераций (ССО), которые появились 5 января 2016 года. Это один из пяти основных типов войск (военно-морские силы, сухопутные, воздушные и десантно-штурмовые войска).

Военный священник или капеллан - самая новая должность при ВСУ, которая появилась в мае 2017 года. По словам главы УПЦ КП Епифания, сегодня в украинской армии работают около 100 капелланов. В этом году Рада приняла за основу проект Закона "О военном капелланстве", повышающий соцгарантии для священнослужителей.

На учете в Украине стоит 370 000 участников боевых действий, из них 3000 добровольцев, которые должны получить статус. Это превышает по численности украинцев, воевавших в Афганистане с 1979 по 1989 годы (160 тысяч).

Женщины в ВСУ составляют почти четверть - 22,3% от личного состава, 90 из них имеют звание полковника.

В ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower 2019 Military Strength Ranking украинская армия занимает 29-ю позицию, опережая по силе армию Южной Африки, Швеции и Чехии. На первом месте - армия США, на втором месте - РФ, на третьем - Китай.

Рейтинг учитывает человеческие ресурсы страны, мощность военно-морских, сухопутных и воздушных войск, логистику, топливные и финансовые возможности, расходы на оборону и географию (с учетом протяженности границ).

Численность ВСУ составляет 255 тысяч человек, 110 тыс. контрактников, миллион резервистов, из которых 150 тыс. чел. с боевым опытом. По числу резервистов Украина даже опережает армию США.

Рейтинг армий мира 2019. Фото: globalfirepower.com

Число резервистов в украинской армии - около миллиона человек. Это 9 позиция рейтинга. В то время, как армия США занимает 10 строку рейтинга с количеством резервистов - около 860 тысяч человек.

Фото: globalfirepower.com

Украина выделила 136,6 млрд грн на оборону в 2020 году. Решение по распределению госбюджета на 2020 год было принято на заседании СНБО. Это самая крупная сумма в истории ВСУ и Минобороны за годы независимости Украины. Увеличение оборонного бюджета предусмотрено на 26 млрд гривен, причем, эта сумма выделяется на СНБО, подконтрольное президенту.

Поздравления и открытки с праздником

З Днем української армії та Збройних сил України! Бажаю миру на кордоні країни та в сім'ї, будь щасливий та незламний.

Вітаю з Днем Збройних сил України мого найулюбленішого захисника. Ти не тільки опора держави, а й мій особистий спокій і надія. Зичу добра, гарного настрою і професійного успіху!

Поздравляю с Днем ВСУ! Пусть настанет день, когда оружие не понадобится, а сильные руки держат в объятиях только любимую жену и детей. Оставайся мужественным, выполняя свой долг с честью и совестью!

Поздравляю с профессиональным праздником - с Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю успехов в служении украинскому народу и крепкого здоровья. С праздником!

Искренне поздравляю с Днем украинской армии. Успехов на боевом и личном фронте, пусть едиными будут армия и народ. Спасибо, что всякий раз напоминайте миру, что Украина находится в надежных руках. С праздником Вас!

Тебя поздравляют сегодня и береза, и калина,

И синее озеро, и хрупкий ручей

С праздником - с Днем Вооруженных сил Украины,

Пусть воин услышит поздравлений много и от друзей!

Встречай день гордо, смело, славно,

Встречай по обычаю казаков,

Пусть служба проходит победоносно,

И Бог бережет пусть вовеки веков!