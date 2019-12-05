Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала одним из лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение", вручение которой состоялось в Стокгольме 4 декабря. Об этом сообщила в Twitter сама Тунберг.

"Имею особую честь получить в эту ночь награду "За целесообразное жизнеобеспечение". Я сейчас душой с вами в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Экоактивистка не смогла лично присутствовать на церемонии вручения награды, поскольку находится в Мадриде на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Поэтому премию за Грету получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future, которое началось с одиночных пикетов Тунберг по пятницам у здания парламента.

Награда - своеобразное дополнение к Нобелевской номинации, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, которые остаются не охваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.

Тунберг, которая ранее в этом году также была номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "За вдохновляющие и растущие политические требования, касающиеся неотложных климатических мер". Денежная составляющая премии - 1 млн крон (105 тыс. долларов). Одна из отличительных черт награды состоит в том, что лауреаты не могут тратить полученные деньги на собственные нужды, а должны направлять их на общественную работу. В этом году лауреатам также была вручена скульптура, выполненная из металла, переработанного в рамках программ уничтожения оружия в Центральной Америке.

Напомним, что эко-активистка Гретта Тунберг отправилась на катамаране из Северной Америки в Европу.

Также мы писали о том, что Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг и заявил, что девочка стала лидером нашего времени.