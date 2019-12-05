В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) не стали открывать уголовное производство по факту публикации в Telegram неких аудиозаписей разговоров человека с голосом, похожим на главу Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос издания LIGA. Орган проверил аудиозаписи, но оснований для открытия дела не нашел.

"В ответ на Ваш запрос, о предоставлении информации относительно исследования аудиозаписей, обнародованных в Telegram-канале, сообщаем следующее. По результатам исследования указанных в запросе аудиозаписей уголовное производство не было открыто", - говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 19 ноября, в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи якобы отчета главы ГБР для Андрея Богдана. В течение часа там было обнародовано почти 10 аудиозаписей разговоров человека с голосом, похожим на директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Учредители Telegram-канала утверждают, что получили целые часы записей из кабинета руководителя ГБР и публикуют лишь небольшую часть этих разговоров.

Вторая порция разговоров появилась 3 декабря. На этот раз контролирующие Тelegram-канал опубликовали "записи из кабинета", где речь идет о деле в отношении "нефтяных интересов Коломойского", "американские выборы" и "дела Порошенко".

Роман Труба заявил, что аудиозаписи, которые появились в Telegram-канале, являются фейками и, мол, комментировать фейки он не будет.

"Скомпилировать можно все, что угодно", - прокомментировал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка новый "кассетный скандал" с Трубой. Руслан Рябошапка говорит, что стоит понять, насколько записи аутентичны.

Мы разбирались, кто и как провел операцию по смене главы ГБР.

Глава ГБР был, пожалуй, единственным руководителем силового ведомства, который активно вел дела против Порошенко.

Поэтому многие были удивлены, когда 15 ноября в Раде некоторые вдруг проголосовали за поправку о его увольнении. Всего через две недели после того, как ГБР, 30 октября, направило на согласование в Генпрокуратуру первую "пидозру" против Порошенко.