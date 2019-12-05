Нацполиция открыла уголовное дело по незаконной надстройке прокурора Константина Кулика. Об этом заявил глава общественной организации "Международный антикриминальный альянс" Богдан Воронцов в эфире телеканала 112 Украина.

"Мы подавали несколько обращений в различные инстанции: в Нацполицию, в Департамент Архбудинспекции, в ГАСИ, то есть. По КГГА нам уже дали ответ, мы уже имели два заседания. Первое заседание - это была такая неформальная встреча с заместителем Кличко, и второе - это уже была формальная встреча по самой комиссии. На самом деле, очень было неприятно... от юриста ДАБИ при КГГА, что данную незаконную надстройку они полностью подтвердили, что на 14-й этаж в данном жилом комплексе нет никаких документов, на что все согласились и подтвердили эту информацию, однако юрист сказал, что это надстройку будет крайне трудно снести", - сказал он.

"Есть такой пробел в законе, когда человек, который застроил данное незаконное помещение, должен подписать предписание так называемое о добровольном сносе данной надстройки. Однако мы на этом не остановились, сейчас открыто уголовное производство в главном управлении Нацполиции города Киева по незаконной надстройке на Владимирской, 15. Поэтому надеемся, что все-таки правоохранительные органы будут иметь возможность, если данный этаж является незаконным, то провести демонтаж и снос незаконной надстройки", - добавил Воронцов.

Напомним, что Константин Кулик стал фигурантом журналистского расследования. По данным репортеров Bihus.info, Кулик стал собственником двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше этого дома.

Видео: BIHUS info

Напомним, что генпрокурор Рябошапка уволил из органов прокурора Кулика.

Также мы писали о том, что Джулиани признал, что встречался с прокурором Куликом по делу Байдена.