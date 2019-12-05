Экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась в эфире телеканала "Прямой" заявил, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. При этом Микитась добавил, что "Укрбуд" по-прежнему принадлежит ему.

"В процессе поиска инвесторов мной были подписаны определенные меморандумы, которые в СМИ и в народе называют "понятийки", которые не несут за собой никакого юридического оформления, никаких юридических последствий", - сказал Микитась.

"Более того, к сожалению, основная часть этих меморандумов в дальнейшем была подделана, поддельная была мой подпись. То есть не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы захотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было", - заявил застройщик.

По словам Микитася, "Укрбуд" по-прежнему принадлежит ему.

"Когда я был народным депутатом, по доверенности по трастовому соглашению передал "Укрбуд" в управление Майбороде Олегу Григорьевичу. Но я оставался бенефициаром всех основных компаний. Компания "Укрбуд" объединяет десятки компаний. Но основные - "Укрбуд Девелопмент" и "Укрстройинвест", - добавил он.

Экс-нардеп уверяет, что на сегодняшний день потерял управление компанией.

"На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих "Укрбуду". И эти три человека ответственны перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств", - заявил Микитась.

По его словам, из компании выведены активы с доходностью более 4 миллиардов гривен.

Мы разбирались, почему в Киеве обвалились продажи нового жилья, а цены на вторичке резко пошли вверх. Предполагается, что эффект "Укрбуда", о котором еще месяц назад предупреждали эксперты, уже кардинально меняет ситуацию на киевском рынке недвижимости.

Напомним, что в начале октября стало известно, что доли в стройкомпании Укрбуд приобрели Евгений Дикин и Василий Полевой.