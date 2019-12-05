Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват продолжает "кнопкодавить" в Верховной Раде. Об этом сообщает движение Честно.

К кнопкодавству депутат прибег на пленарном заседании 4 декабря. Во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в АТО на Донбассе (№2045-1), Горват нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и за своего соседа, голосуя по поправке №20 нардепа от "Слуги народа" Анатолия Остапенко.

Свою правую руку, которую он протянул до чужого пульта, народный избранник прикрыл газетой.

Видео: youtube.com

Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченко. Согласно результатам голосования по поправке №20, и Горват, и Лунченко воздержались.

Горват - десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте движение "Честно" зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

14 ноября 2019 года кто-то из народных избранников, наоборот, кнопкодавил за отсутствующего Горвата. Тогда подозрение пало на уже упомянутого Лунченка и еще одного мажоритарщика из Закарпатья - Василия Петевку, но точно определить нарушителя не удалось.

Напомним, что в "Оппозиционной платформе - За жизнь" предложили ввести уголовную ответственность за кнопкодавство.

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