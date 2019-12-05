Инна Соболева, жена депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и мама убитого трехлетнего ребенка заявила, что говорила с экс-нардепом Александром Грановским и считает, что он не причастен к убийству ее сына, Сашеньки. Об этом она написала в Facebook.

"С момента нашей с мужем заявления относительно круга лиц, возможно причастных к убийству нашего сына, прошло несколько часов. Но за это время я пообщалась только с одним человеком ... Александром Грановским. Я не следователь, но сердце матери все чувствует...

Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю... Поэтому прошу СМИ не спекулировать этой темой и не использовать в политических играх. В то же время, я надеюсь на понимание со стороны каждого из вас... Да, жду ответа других...", - написала Инна Соболева.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что жена Соболева рассказала о роковом выстреле.