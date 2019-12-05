В Кабмине планируют открыть возможность общения граждан с государственными органами через интернет-чаты. Об этом говорится на fb-странице министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

Предполагается, что это может удешевить стоимость контакта для бюджета и позволит качественнее обслуживать граждан.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь ежедневно в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, планируется предоставить госслужащим возможность отвечать на запросы граждан в интернет-чатах с рабочих мест удаленно. Планируется, что такая удаленная работа будет одним из вариантов трудоустройства для госслужащих, попавших под оптимизацию.

Фото: facebook.com/dubilet

Как сообщала "Страна", замглавы Горностаевской РГА Александр Шум умер прямо в рабочем кабинете. Ему стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти человека не удалось.

В вопросе увольнения госслужащих разбиралась Олеся Медведева: