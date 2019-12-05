Народные депутаты на заседании Верховной Рады почтили память трагедии в Одессе минутой молчания (тут погибла студентка и еще 14 человек пропали без вести - Ред.), а затем по просьбе "Голоса" и "Батькивщины" спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут и позвал лидеров фракций на совещание.

Сегодня депутаты рассмотрят Избирательный кодекс. Далее - проект изменений в Земельный кодекс относительно противодействия рейдерству (во втором чтении).

Кроме того, парламент планирует рассмотреть три варианта законопроекта об оборонных закупках.

Депутаты намерены рассмотреть вопрос обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий.

Напомним, что президент сообщил, что жертв пожара в одесском колледже может быть больше.

Также мы писали о том, что спасатели еще ищут 14 человек, которые пропали во время пожара в одесском колледже.