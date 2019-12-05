Президент США Дональд Трамп признался, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года просил оказать услугу для Соединенных Штатов, а не для себя. Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте Twitter.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" я имел в виду США, нашу страну", - написал Трамп.

После этой фразы он попросил, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям. "Демократы должны извиниться перед американцами", - заявил американский лидер.

Фото: twitter.com

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера.

Напомним, что изменила вторая неделя показаний по импичменту Трампа.

Также мы писали о том, что в сообщении Белого дома о разговоре Трампа и Зеленского была ложь.