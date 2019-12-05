После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибла девушка и пропали без вести 14 человек, жертв может быть больше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook.

"В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас в одиночестве с вашим горем", - сообщил президент. Он добавил, что надеется, что 14 пропавших без вести как можно быстрее найдутся здоровыми и невредимыми.

"Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - отмечает Зеленский.

Президент приводит данные, что по состоянию на 06:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек - в больницах.

Фото: facebook.com

Напомним, что сигнала тревоги в колледже не было, студенты рассказали, как cпасались сами.

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