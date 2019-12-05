На горнолыжном курорте Щирк, Польша, вечером 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, при котором погибло 4 человека и еще восьмерых ищут спасатели. Об этом сообщает PolskieRadio24.

Отмечается, что после взрыва в здании также начался пожар, в результате которого рухнуло трехэтажное здание. Около 01:30 Силезское воеводство сообщило, что на руинах было обнаружено два тела: ребенка и взрослого. Затем, около 04:35, было найдено еще два трупа.

Фото: twitter.com

По информации коммунального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей. "10-часовая спасательная операция в Щирке уже ведется. К сожалению, у нас нет лучшей информации - еще два человека были найдены. У нас есть еще две жертвы этого взрыва. Из того, что мы знаем, это взрослые люди", - сказал силезский воевода Ярослав Вечорек.

Фото: twitter.com

"Работаем в очень сложных условиях. С одной стороны, атмосферные условия, дым, который затрудняет. Большая часть работы выполняется вручную, очень аккуратно и точно, чтобы никому не навредить. Следовательно, тяжелое оборудование нельзя использовать часто," - объяснил воевода.

Как уточнил представитель Польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по прокладке газопровода сторонней компанией.

Видео: twitter.com

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