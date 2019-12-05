Стало известно, что два гражданских сотрудника скончались в госпитале, куда их доставили после ранений, полученных при стрельбе на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на контр-адмирала Роберта Чедвика.

По его словам, состояние третьего сотрудника, пострадавшего при стрельбе, стабильное. Все раненые были работниками верфи. Военные на данный момент не знают, были ли раненые целью стрелка или же они стали случайными жертвами.

По предварительной информации, стрелок служил на подводной лодке USS Columbia. В момент происшествия она находилась в сухом доке номер два, где и произошла трагедия.

Стрельба на морской верфи объединенной базы ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем произошла днем в среду по времени США (в ночь на четверг по киевскому времени). Доступ на базу был временно перекрыт. Изначально сообщалось о троих раненных, состояние двоих из которых СМИ называли критическим.

Ранее "Страна" сообщала, что дейтонский стрелок в Огайо прикончил и свою сестру.