По состоянию на утро 5 декабря в результате пожара в Одесском колледже пропавшими числятся 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07.00 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна. К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники", - рассказали спасатели.

На месте сейчас работает оперативная группа спасателей.

Вчера, 4 декабря, около 10.00 на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Подразделениями ГСЧС спасено и эвакуировано 40 человек. В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Напомним, что сигнала тревоги в колледже не было, студенты рассказали, как cпасались сами.

Также мы писали о том, что в ГСЧС назвали причину пожара в одесском колледже.